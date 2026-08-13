QUEDAN 3 CUOTAS Y EL GOBERNADOR ZDERO TERMINARÁ DE PAGAR TODA LA DEUDA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA DEL CHACO
Chaco cumplió hoy con un nuevo vencimiento de su bono internacional y avanza en el ordenamiento de sus cuentas.
Con un desembolso de 34 millones de dólares, la Provincia completó el pago de la sexta, de las nueve cuotas previstas. Desde el Gobierno provincial destacaron que el cumplimiento de los compromisos fortalece la seguridad jurídica, mejora la previsibilidad financiera y genera condiciones para atraer inversiones productivas.
En el marco de este programa de ordenamiento y fortalecimiento de las cuentas públicas, el Gobierno de la Provincia del Chaco confirmó el cumplimiento, en tiempo y forma, del pago correspondiente al bono internacional emitido para cancelar pasivos judiciales históricos. La administración provincial hizo frente al vencimiento previsto para este 13 de agosto, y la información fue confirmada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam.
SEÑALES DE CERTEZA PARA LA INVERSIÓN PRIVADA
Desde el área financiera del Gobierno destacaron que una de las prioridades de la gestión es regularizar los pasivos heredados sin comprometer la operatividad del Estado, al tiempo que se consolida una señal de confianza hacia los mercados de crédito y los inversores institucionales. “El cumplimiento de los compromisos internacionales no es solo una obligación contable; es el cimiento de la seguridad jurídica que la provincia necesita para proyectar credibilidad, captar inversiones productivas y generar empleo privado sustentable”, señalaron desde el área económica.
En este sentido, el Gobierno provincial sostiene que Chaco ha comenzado una nueva etapa, orientada a posicionar al territorio como un mercado apto para el desarrollo de proyectos de infraestructura, agroindustria y otras actividades productivas.
MAYOR PREVISIBILIDAD PARA LAS CUENTAS PROVINCIALES
Con la liquidación de este tramo, el saldo remanente del instrumento ingresa en su fase final de amortización, lo que permitirá sostener una mayor previsibilidad sobre el flujo de fondos provinciales durante los próximos ejercicios presupuestarios.
Desde el Ejecutivo ratificaron que el fortalecimiento de la solvencia institucional continuará siendo un eje central de la gestión, con el objetivo de consolidar las condiciones necesarias para atraer capitales, impulsar inversiones y desplegar el potencial productivo de la provincia.
El cumplimiento del vencimiento representa, así, un nuevo paso en la estrategia de ordenamiento financiero, previsibilidad y fortalecimiento de la confianza, pilares considerados fundamentales para acompañar el crecimiento económico y la generación de empleo privado sustentable en Chaco.