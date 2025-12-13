RADIO FAN CELEBRÓ SU ANIVERSARIO Y CERRÓ OTRO AÑO EXITOSO
13 diciembre, 2025
El equipo de Radio Fan celebró su 19.º aniversario y el cierre de un excelente año 2025. La celebración tuvo lugar en la noche del pasado viernes, junto a todo el equipo de la emisora y colaboradores.
En esta oportunidad, el encuentro se realizó en Stop Resto Bar, donde los presentes compartieron anécdotas y recuerdos, destacando el crecimiento y el camino recorrido por la radio a lo largo de estos años.
Desde la emisora expresaron su agradecimiento a los auspiciantes, al equipo de trabajo y a los amigos de Radio Fan, cuyo apoyo constante ha sido fundamental para seguir consolidando el proyecto.
RadioFan Castelli-Chaco