REALIZARON ALLANAMIENTOS EN EL IMPENETRABLE EN BUSCA DE PISTAS POR LA DESAPARICIÓN DE AÇAÍ
14 noviembre, 2025
Avanza la investigación por la desaparición de Acai en El Impenetrable
La División de Investigaciones Complejas Interior llevó adelante dos allanamientos clave en el paraje Manantiales, El Espinillo, en busca de pistas sobre qué pasó con Acai, la yaguareté reintroducida en octubre cuyo rastro se perdió el 25 de ese mes.
En la casa de un joven de 29 años se secuestraron dos celulares y un revólver calibre .22, que serán peritados por la Justicia Federal. En un segundo domicilio, la requisa dio resultados negativos.
Por ahora, no hay detenidos, pero la investigación sigue activa para determinar si hubo intervención humana.