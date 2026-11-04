REGRESO DE LAS NUTRIAS GIGANTES AL CHACO: SE HABÍAN EXTINGUIDO Y HOY 14 NUTRIAS HABITAN EL IMPENETRABLE
El proyecto de reintroducción de nutrias gigantes avanza en el Chaco. Estuvieron extintas durante 100 años y ya son 14 las que habitan El Impenetrable. Muy pronto un grupo de ellas iniciará su vida en libertad gracias al éxito de la iniciativa que reunió a la Fundación Rewilding Argentina, la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la provincia del Chaco.
Tras un siglo de extinción, la nutria gigante consolida su regreso a la provincia del Chaco. El proyecto de reintroducción, que avanza sin pausa desde 2021 gracias al trabajo conjunto de la Fundación Rewilding Argentina, la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno del Chaco, cuenta con 14 ejemplares distribuidos en dos grupos familiares dentro del Parque Nacional El Impenetrable.
Actualmente, las nutrias transitan su período de adaptación en un gran recinto de aproximadamente 1.400 metros cuadrados, construido entre una laguna y una barranca. “Allí pasan su etapa de aprendizaje: nadan, pescan, construyen su madriguera y viven en familia”, detalló Mario Tarragó, técnico de Campo de la Fundación. La meta final está cerca: se espera que uno de los grupos sea liberado antes de fin de año, devolviendo a los ríos chaqueños a este depredador tope y regulador clave del equilibrio acuático.
EL REGRESO DE LAS NUTRIAS GIGANTES A EL IMPENETRABLE SE INICIÓ CON EL AVISTAJE DE “TEUCO” EN 2021
El origen de este proyecto se remonta a 2021 con el registro de “Teuco”, un ejemplar solitario cuyo avistaje impulsó el programa de reintroducción de la especie. Aunque el animal se marchó de la zona antes de que se pudiera concretar su apareamiento con una hembra que estaba por arribar, la base del proyecto ya estaba consolidada.
Posteriormente, la iniciativa avanzó con la conformación de la pareja integrada por “Yverá” y “Anori”. Este esfuerzo dio sus frutos con los nacimientos de: “Piragua”, “Chalana”, “Yakuy” e “Inothi”, “Hoy ya tenemos la primera camada de nutrias gigantes nacida en El Impenetrable”.
¿POR QUÉ DESAPARECIERON DEL CHACO?
De acuerdo con Tarragó, las principales causas de la desaparición de la especie en el Chaco fueron la caza para el comercio de pieles, la perdida de hábitat y el avance del hombre a las zonas ribereñas.
“La nutria gigante es propia de Sudamérica y habita en sistemas acuáticos como ríos, lagunas y humedales donde se alimenta de peces, pequeños mamíferos, aves y reptiles”, puntualizó el especialista. Pueden medir hasta 1,80 metros y pesar hasta 35 kilogramos, y poseen en la garganta una mancha de color blanco que identifica a cada individuo” explicó el referente de la Fundación Rewilding.
Y destacó además que viven en grupos familiares, comparten la madriguera y en general “son muy curiosas, ruidosas y se relacionan e interactúan con todo su entorno”.
EL REGRESO DE LA NUTRIA GIGANTE AL IMPENETRABLE
Las nutrias, que provienen de instituciones que colaboran activamente en proyectos de conservación, ya habitan un gran recinto en el Parque Nacional El Impenetrable. Allí se adaptan a su nuevo entorno y aprenden a pescar para alimentarse por sí mismas.
El regreso de la nutria gigante al Río Bermejo potenciará los encuentros con los turistas que visitan el Parque Nacional El Impenetrable. Esto consolidará a la región como un destino clave de turismo de naturaleza, impulsando una economía basada en la observación de fauna que beneficiará directamente a la comunidad local.
El objetivo es que vuelva a cumplir un rol fundamental en el ecosistema acuático de ser el depredador tope que regula las especies de peces”, concluyó el referente de la Fundación Rewilding Argentina.
Esta liberación representará un nuevo hito para la conservación en el Parque Nacional El Impenetrable, en el marco de un proyecto valioso no solo por el retorno de la nutria gigante sino para la ecología del río Bermejo y sus especies asociadas», expresó la bióloga del Parque Nacional El Impenetrable, Jessica Monroig.
“De esta manera se fortalece este ecosistema fluvial gracias al trabajo conjunto entre los equipos de Parques Nacionales y la Fundación Rewilding Argentina, que son posibles en el contexto de un área protegida”, aseguró.
El Parque Nacional El Impenetrable en la provincia del Chaco fue creado en 2014, resguarda 128 mil hectáreas de bosques de algarrobos, palo santo y quebrachos, pastizales, bañados, lagunas y también especies en peligro de extinción como el tatú carreta, el oso hormiguero gigante, el tapir, el aguará guazú y el yaguareté, entre otras especies. Su desarrollo turístico está en crecimiento, generando oportunidades laborales para toda la comunidad y desarrollo con conservación.