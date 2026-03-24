REPARTO DE FONDOS: NACIÓN DISTRIBUYÓ $47.000 MILLONES ENTRE 11 PROVINCIAS
24 marzo, 2026
¡Inyección de recursos para el interior! El Gobierno Nacional oficializó el reparto de 47.000 millones de pesos destinados a 11 provincias argentinas en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos fondos tienen como objetivo asistir a las jurisdicciones en situaciones de emergencia o desequilibrios financieros.
Corrientes recibió $8.000 millones el pasado 19 de marzo, mientras que Mendoza obtuvo $7.000 millones pagados también el 19 de marzo, y Entre Ríos percibió $6.000 millones.
Siguen Misiones, con $5.500 millones; San Juan y Chaco, con $4.000 millones cada uno; Salta, con $3.500 millones; Catamarca y Chubut, con $2.500 millones en cada caso; Jujuy y Neuquén, con $2.000 millones cada una.