ROBO MILLONARIO AL DIPUTADO DARIO BACILEFF IVANOFF

La misma fue convocada esta noche y participarán Concejales, Seguridad, Poder Judicial, Salud para avanzar en nuevas medidas tras lo dispuesto por el

EL INTENDENTE SANDER CONVOCÓ A URGENTE REUNIÓN PARA LAS 7:30

MÁS INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL: CAPITANICH HABILITÓ LAS OBRAS DEL CENTRO DE GESTIÓN “LUCHEMOS JUNTOS”

Ejecutado a través del IAFEP, será un espacio que beneficiará a 120 familias del barrio Luchemos Juntos, donde se dictarán cursos de formación