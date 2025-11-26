ROBO MILLONARIO AL DIPUTADO DARIO BACILEFF IVANOFF
Detienen a un sospechoso y secuestran armas y dinero.
Los ladrones son dos, uno identificado como Poroto, y se manejan en una camioneta BMW negra que fue secuestrada este miércoles.
Un robo de grandes proporciones ocurrido en la madrugada del 24 de noviembre en un domicilio del centro de Juan José Castelli quedó esclarecido tras una serie de allanamientos realizados por la Policía local y con la intervención del Ministerio Público Fiscal.
El hecho se registró entre la 1:00 y las 4:00 de la madrugada en la vivienda del abogado y diputado provincial y vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Darío Augusto Bacileff Ivanoff, ubicada en la calle España al 500. Según la denuncia del propio damnificado, personas desconocidas ingresaron al inmueble tras forzar la puerta principal con una barreta, y se llevaron $5.500.000 en efectivo, billetes de $10.000 y $20.000, además de una bandolera de cuero con documentación personal.
Tras la denuncia, la División de Investigaciones Complejas Interior inició tareas de relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. El análisis de las imágenes permitió identificar una camioneta BMW negra, con vidrios polarizados, desde la cual descendieron dos sospechosos que cometieron el robo y luego se retiraron del lugar.
En ese sentido, este miércoles, bajo orden del Juzgado de Garantías a cargo del doctor José Luis Kerbel, se realizaron allanamientos en dos domicilios vinculados a los sospechosos. En uno de ellos, se detuvo a A. A. M. alias “Poroto”, y se secuestraron elementos clave para la causa:
Un teléfono celular marca POCO.
Una barreta de 35 cm con cabo de madera.
$4.000.000 en efectivo.
Una camioneta BMW X5, dominio IBC356.
Un revólver calibre 32 con cinco cartuchos.
Un pistolón calibre 28 de doble caño.
Misetich fue examinado en Medicina Legal y notificado de su aprehensión. Las armas incautadas quedaron bajo identificación en libertad por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.
La investigación continúa para dar con el segundo implicado, que no se encontraba en el segundo domicilio allanado, y se mantiene una consigna discreta para capturarlo cuando aparezca.
La intervención estuvo a cargo del Comisario Juan Pablo Paz, jefe de la División de Investigaciones Complejas Interior de Juan José Castelli, con colaboración de la División Criminalística Interior y supervisión del Equipo Fiscal 2, liderado por el doctor Gerónimo Roggero.