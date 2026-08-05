RUMBO A LA EXPO ALFALFA DEL NORTE: VILLA ÁNGELA SERÁ SEDE DEL MAYOR ENCUENTRO DE LA CADENA FORRAJERA DEL NEA
*Villa Ángela será sede de la Expo Alfalfa del Norte, que se desarrollará del 6 al 8 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de esa ciudad, consolidándose como un espacio estratégico para el impulso de la producción forrajera y el desarrollo agropecuario de la región.*
En ese marco, el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Óscar Dudik, encabezó una reunión de trabajo destinada a avanzar en la organización del evento. Participaron el subsecretario de Coordinación de Gabinete, Orlando Morán; Antonio Lozano, de Somos Alfalfa; representantes de la Agencia de Inversiones Chaco; técnicos del INTA y referentes del sector productivo.
Durante el encuentro se definieron los principales lineamientos de la muestra, que reunirá a productores, empresas, instituciones, especialistas y actores vinculados a la cadena de la alfalfa, con el propósito de promover la incorporación de nuevas tecnologías, fortalecer la producción regional y generar oportunidades de intercambio comercial y de conocimientos.
La Expo Alfalfa del Norte se proyecta como un ámbito para difundir innovaciones, compartir experiencias exitosas y fomentar la articulación entre los sectores público y privado, contribuyendo al crecimiento de una actividad que adquiere cada vez mayor relevancia para el desarrollo productivo del Chaco y el norte argentino.
Desde el Ministerio de la Producción destacaron que la organización del evento avanza de manera coordinada con instituciones técnicas y representantes del sector, con el objetivo de ofrecer una muestra de alto nivel que refleje el potencial de la cadena forrajera y promueva nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para la provincia.