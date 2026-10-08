SALUD GARANTIZA LA COBERTURA PERMANENTE DE AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS DE LA RED SANITARIA PROVINCIAL
*Las unidades móviles y el recurso humano capacitado están disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Se trabaja de manera coordinada, de acuerdo con las necesidades, el equipamiento y los niveles de complejidad de cada servicio.*
De esta manera, la cartera sanitaria sostiene una cobertura integral en los distintos puntos geográficos de la provincia, con una planificación orientada a garantizar la continuidad de la atención y la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
Asimismo, ante eventuales inconvenientes mecánicos o averías de una ambulancia, se dispone su reemplazo por otra unidad integrante de la red sanitaria provincial, de acuerdo con las necesidades operativas de cada zona.
Esta organización permite sostener la disponibilidad de unidades y garantizar una respuesta oportuna ante las demandas de la población, fortaleciendo el funcionamiento coordinado de la red sanitaria en todo el territorio chaqueño.