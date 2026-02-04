SALUD REFUERZA LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE
*Desde el Ministerio de Salud insisten en que muchos de los recipientes donde el mosquito se reproduce no cumplen ninguna función y deben ser eliminados. Entre ellos, se destacan: latas, botellas, neumáticos en desuso, trozos de plástico, lonas y bidones cortados.*
En aquellos casos en los que los recipientes se utilicen de manera permanente, se recomienda evitar la acumulación de agua. Para ello, es fundamental darlos vuelta -como baldes, palanganas o tambores- o bien cambiar el agua y cepillarlos con frecuencia, especialmente los bebederos de mascotas.
Asimismo, se solicita a la población mantener patios y espacios abiertos limpios y ordenados, ya que la prevención comienza en los hogares y requiere del compromiso de toda la comunidad. Desde la cartera sanitaria remarcan que la participación activa de los vecinos es clave para reducir la proliferación del mosquito y evitar la transmisión del dengue.
*Vacunación contra el Dengue*
En paralelo, el Ministerio de Salud continúa con la campaña de vacunación contra el Dengue en toda la provincia. La vacuna Qdenga está destinada a personas de entre 15 y 59 años, quienes pueden acercarse a las postas habilitadas, Centros de Salud o puestos sanitarios para aplicarse la primera dosis o completar el esquema, en caso de que hayan transcurrido tres meses desde la primera aplicación.
Las vacunas son gratuitas y forman parte de la estrategia integral de prevención que se lleva adelante en todo el territorio provincial.