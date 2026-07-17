SALUD REFUERZA LOS CONTROLES EN TODA LA PROVINCIA Y DETECTA IRREGULARIDADES EN EL HOSPITAL DE GENERAL PINEDO
_Como resultado de estas auditorías, se detectó una presunta irregularidad vinculada a una médica de nacionalidad paraguaya que estaría desempeñando guardias en el Hospital General Pinedo con el trámite de revalidación de su título en curso._
El Ministerio de Salud del Chaco informó que, desde la asunción del ministro Ricardo Mayol, se intensificaron los mecanismos de auditoría y control en todo el sistema sanitario provincial, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios y verificar el cumplimiento de las funciones de médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud.
En el marco de este trabajo de fiscalización permanente, se llevan adelante controles exhaustivos sobre la situación administrativa, laboral y el desempeño del personal sanitario en los distintos establecimientos de la provincia.
*Sobre el caso de esta médica, el Ministerio de Salud realizó las denuncias pertinentes para que la Justicia actúe, tome conocimiento, aclare y resuelva conforme a derecho.*
Asimismo, al tomar conocimiento de esta situación, dispuso de manera inmediata el inicio de las investigaciones administrativas correspondientes y ordenó la instrucción de los sumarios para determinar las responsabilidades del caso.
Como medida preventiva, mientras avanza la investigación, se instruyó también a la directora del Hospital General Pinedo a apartar de sus funciones a la profesional involucrada.
Desde la cartera sanitaria remarcaron que las auditorías y controles continuarán desarrollándose en toda la provincia con el propósito de fortalecer la transparencia, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar una atención de calidad para todos los chaqueños.