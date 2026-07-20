SAMEEP, COSAP Y VIALIDAD PROVINCIAL RECUPERAN EL ACCESO A LAS LAGUNAS DE TRATAMIENTO CLOACALES EN JUAN JOSÉ CASTELLI
_Los trabajos sobre la Ruta Provincial Nº 9 permitirán un vuelco seguro de los camiones atmosféricos y fortalecerán el saneamiento ambiental._
En un trabajo conjunto entre Sameep, la Cooperativa de Servicios Antonio Portillo (COSAP) y Vialidad Provincial, avanzan las obras de recuperación del acceso a las lagunas de tratamiento de líquidos cloacales de Juan José Castelli, ubicadas sobre la Ruta Provincial Nº 9.
Las tareas comprenden el acondicionamiento y mejoramiento del camino de ingreso con el objetivo de garantizar la circulación segura de los camiones atmosféricos que prestan servicio en la localidad y asegurar que los efluentes sean descargados exclusivamente en la cámara de ingreso del sistema, evitando vuelcos en sectores no habilitados.
El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó la importancia de la intervención y señaló que “estamos trabajando de manera articulada con COSAP y Vialidad Provincial para dar solución a un problema histórico de acceso a las lagunas. El objetivo es que los camiones atmosféricos puedan realizar la descarga en la cámara de ingreso y no en lugares no autorizados”.
Asimismo, remarcó que estas acciones forman parte de la política de saneamiento impulsada por el Gobierno provincial. “Cuidar el ambiente y la salud de los vecinos es una prioridad. Al ordenar la descarga en el sitio correspondiente evitamos la contaminación y optimizamos el funcionamiento del sistema”, sostuvo.
Por su parte, el coordinador de Zona II de Sameep, José Martín, explicó que los trabajos incluyen movimiento de suelo, perfilado y compactación del camino de acceso. “Con estas mejoras buscamos garantizar que tanto el personal como la maquinaria puedan ingresar sin inconvenientes durante todo el año, incluso en condiciones climáticas adversas”, indicó.
Desde la empresa provincial informaron que, una vez concluidas las tareas, se normalizará la recepción de efluentes cloacales en las lagunas de tratamiento, lo que permitirá evitar descargas en zonas no permitidas y cumplir con la normativa ambiental vigente, reforzando el compromiso con el cuidado del ambiente y la salud.