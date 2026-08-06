SAMEEP EJECUTA TAREAS DE DRAGADO Y CANALIZACIÓN EN PUERTO LAVALLE PARA GARANTIZAR LA CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA

El municipio de Juan José Castelli avanza con obras que brindan soluciones a los vecinos.En esta oportunidad desde la Secretaría de Servicios

LA MUNICIPALIDAD ACONDICIONA CALLES PARA BRINDAR SOLUCIÓN A VECINOS DEL BARRIO SANTA RITA

EL MUNICIPIO CONTINUARÁ CON LOS TRABAJOS DE BACHEO

La Municipalidad de Juan José Castelli continuará con los trabajos de bacheos en diferentes sectores de la ciudad. Desde la Secretaría de Obras