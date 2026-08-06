SAMEEP EJECUTA TAREAS DE DRAGADO Y CANALIZACIÓN EN PUERTO LAVALLE PARA GARANTIZAR LA CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA
Como parte de las acciones preventivas para asegurar la continuidad del servicio de agua potable, Sameep lleva adelante tareas de dragado mecánico y canalización en la zona de captación de la Planta Potabilizadora de Puerto Lavalle. Los trabajos buscan optimizar el ingreso de agua hacia la obra de toma y garantizar el normal funcionamiento del sistema, en un contexto de brusca bajante del río Bermejo.
La empresa realiza un monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas del río y ejecuta intervenciones que permiten mejorar el escurrimiento del agua hacia la toma, asegurando la derivación del caudal necesario para mantener las condiciones de captación de agua cruda y evitar inconvenientes en la producción de agua potable.
Las tareas se desarrollan de manera sostenida y se ajustan de acuerdo con la evolución de la bajante y la dinámica del río, como parte de las medidas operativas que SAMEEP implementa para preservar el funcionamiento de la infraestructura hídrica y garantizar el abastecimiento a la comunidad.
El gerente General de Sameep, Edgardo Altamirano, destacó la importancia de estas acciones preventivas. “Estamos realizando un seguimiento permanente del comportamiento del río para anticiparnos a cualquier situación que pueda comprometer la captación de agua cruda. Por decisión del Directorio de Sameep se dispuso la ejecución de estos trabajos con el objetivo de garantizar el ingreso del caudal necesario a la obra de toma y asegurar la continuidad del servicio para todos los usuarios”, expresó.
En tanto, el jefe de la Planta Potabilizadora de Puerto Lavalle, ingeniero Claudio Orrego, explicó que “el dragado mecánico y la canalización permiten optimizar el escurrimiento del agua hacia la toma, mejorando las condiciones de captación frente a la bajante del río. El monitoreo es permanente y las tareas se adecuan a la evolución de las condiciones hidrológicas para garantizar el normal funcionamiento de la planta y sostener la producción de agua potable”.
Desde Sameep remarcaron que estas intervenciones forman parte de un plan de trabajo preventivo que la empresa desarrolla en distintos puntos de la provincia para responder con rapidez a las variaciones hidrológicas y asegurar la prestación del servicio de agua potable, priorizando el funcionamiento de las plantas potabilizadoras y el abastecimiento a la población.