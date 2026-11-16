SAMEEP PUSO EN MARCHA UNA TERCERA BOMBA Y AUMENTÓ EL CAUDAL DE AGUA POTABLE PARA SEIS LOCALIDADES
Los trabajos benefician directamente a los vecinos de El Espinillo, Villa Río Bermejito, Fortín Lavalle, Puerto Lavalle, Juan José Castelli y Miraflores, comunidades que dependen de esta planta para la producción y distribución de agua potable.
Ante el incremento del consumo de agua potable por las altas temperaturas, Sameep reparó y puso en funcionamiento la tercera bomba de impulsión de la Planta Potabilizadora de Puerto Lavalle. La intervención permitió incrementar el caudal y la presión del acueducto, fortaleciendo el servicio para seis localidades del norte chaqueño.
El presidente de Sameep, Javier Mattina, destacó la importancia de recuperar la capacidad operativa del sistema y afirmó: “Estamos trabajando para dar respuestas concretas a las necesidades de la población. Poner en funcionamiento esta tercera bomba significa reforzar el abastecimiento y mejorar la disponibilidad de agua potable para seis localidades del Impenetrable”.
Por su parte, el jefe de la Planta Potabilizadora de Puerto Lavalle, Claudio Orrego, explicó que la reparación y puesta en marcha del equipo permitirá responder a la mayor demanda de esta época del año. “Esto nos permite incrementar el caudal y la presión del acueducto para responder a la mayor demanda que se registra durante esta época”, señaló.
TRABAJO ARTICULADO PARA FORTALECER EL SERVICIO
La intervención fue impulsada desde la Presidencia de Sameep, a cargo de Javier Mattina, con el acompañamiento de la Gerencia de Servicios y la Coordinación de Zona II. Las tareas estuvieron a cargo del equipo técnico de la planta, encabezado por Claudio Orrego.
A través del trabajo coordinado entre las distintas áreas, la empresa logró recuperar y reforzar la capacidad operativa de sus instalaciones, sumando una herramienta fundamental para afrontar el aumento estacional del consumo y mejorar la disponibilidad de agua potable para miles de chaqueños.