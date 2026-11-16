También cuentan con el apoyo y acompañamiento de la cámara de comercio. Apuntan al ex intendente de Castelli Carlos Benedeto como instigador. Darío

DETUVIERON AL AGRESOR DE MICHELLE NOTAGAY

Fue en Tres Isletas alrededor de las 19:00 hs. Una mujer solicitó a la policía verificar una vivienda que había alquilado a un