SAMEEP REALIZARÁ UNA INTERVENCIÓN CLAVE EN EL ACUEDUCTO DE PUERTO LAVALLE
La empresa SAMEEP informa que durante los días miércoles 2 y jueves 3 se realizará una intervención programada sobre el Acueducto de Puerto Lavalle, a la salida de la Planta Potabilizadora, con el objetivo de reparar una fuga detectada en una soldadura de la cañería de PEAD de 630 milímetros.
Los trabajos consistirán en el reemplazo de un tramo de cañería y la colocación de sus correspondientes cuplas, intervenciones necesarias para reparar la fuga y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de distribución de agua potable.
Mientras se desarrollen las intervenciones, se verá afectado el servicio de agua potable en Villa Río Bermejito, Juan José Castelli, Miraflores, Zaparinqui, El Espinillo y Fortín Lavalle. Desde SAMEEP se solicita a los usuarios de las zonas alcanzadas hacer un uso responsable y racional del agua almacenada y tomar las previsiones necesarias durante el período de ejecución de los trabajos.
El jefe del Departamento Acueductos de SAMEEP, Ing. Germán Ojeda Silva explicó que “se trata de una intervención programada que permitirá solucionar una fuga detectada en la cañería. Vamos a reemplazar el tramo afectado y colocar las cuplas correspondientes para asegurar la confiabilidad de la conducción”.
Asimismo, destacó que “este tipo de trabajos son fundamentales para mantener la infraestructura en condiciones y prevenir inconvenientes mayores, por lo que se planificó la intervención con los equipos técnicos y operativos necesarios”.
Por su parte, el jefe de la Planta Potabilizadora de Puerto Lavalle, ingeniero Claudio Orrego, señaló que “la intervención se realizará a la salida de la planta, en un punto estratégico del sistema, por lo que durante la ejecución de los trabajos será necesario afectar temporalmente el servicio en las localidades que reciben agua a través de este acueducto”.
Una vez finalizadas las tareas, el servicio será restablecido de manera progresiva, a medida que se normalice el funcionamiento del Acueducto de Puerto Lavalle y se recuperen los niveles habituales de presión y caudal.