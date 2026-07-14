SE CUMPLIERON 26 AÑOS DE LA ENTRONACION DEL CRISTO DE EL IMPENETRABLE
14 julio, 2026
Reconocer nuestra historia y legado cultural es saber de dónde venimos y hacia donde vamos .
14 de julio de 2000 – 14 de julio de 2026 . (A 26 años de un hecho histórico)
Fue tallado por el Escultor Castelense Miguel Angel Villaverde (quien falleció en octubre del 2009)
El Cristo de El Impenetrable, está ubicado en cercanías de El Espinillo, mide 6,20 metros de altura, pesa más de 12.000 kg y fue tallado íntegramente en madera de palo santo.