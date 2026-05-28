SE REALIZÓ EL SORTEO DE ESPACIOS DE LA 23° EDICIÓN DE AGRONEA 2026 EN CHARATA
Con gran entusiasmo y expectativas de cara a lo que viene, se realizó el sorteo de espacios de la 23° edición de Agronea, un momento clave que reunió a expositores, autoridades, empresas e instituciones que formarán parte de la gran muestra del norte argentino, a realizarse los días 3, 4 y 5 de julio de 2026 en Charata.
La jornada estuvo marcada por el optimismo de los expositores, quienes ya comienzan a proyectar su participación en una edición que promete consolidarse como un verdadero “Ecosistema de Oportunidades”, lema que identifica a la muestra este año.
Durante la apertura, Fabián Alegre, integrante del Comité Organizador de Agronea, destacó el fuerte trabajo realizado para ampliar la propuesta de valor de la exposición, haciendo especial énfasis en las capacitaciones y contenidos técnicos que formarán parte de esta edición. Agronea no solo será una vidriera de innovación y tecnología, sino también un espacio de formación para productores, estudiantes, profesionales y empresas.
Entre los temas que se abordarán en paneles y charlas de primer nivel, mencionó debates estratégicos para el sector como los alcances del acuerdo Unión Europea–Mercosur, ley de patentes de semillas, comercio exterior, digitalización del agro, trazabilidad y economía.
Hubo un especial énfasis en el trabajo de gestión realizado para garantizar la presencia de entidades financieras de primer nivel siendo así, Banco Nación, Banco del Chaco, Banco Credicoop y Banco Bice (Banco de Inversión y Comercio Exterior), que llegarán a Agronea 2026 con líneas de financiamiento especiales y exclusivas para la muestra, pensadas para acompañar al productor y al empresario del norte productivo en un contexto de nuevas oportunidades e inversión.
Por su parte, el Ministro de Producción y Desarrollo Sostenible del Chaco, Oscar Dudik, ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial a la muestra en todos sus aspectos, desde la logística hasta la participación institucional. Resaltó el rol estratégico del norte argentino como un polo agroindustrial y exportador, remarcando la importancia de la innovación, el acceso al conocimiento y las herramientas financieras para impulsar el desarrollo productivo. En ese sentido, aseguró que el Estado continuará acompañando al sector con políticas orientadas al crecimiento, el agregado de valor y la competitividad.
El intendente de Charata, Rubén Rach, valoró el contexto actual con mayor optimismo para el sector agropecuario respecto al año anterior, recordando las dificultades climáticas atravesadas y destacando el espíritu resiliente del productor del norte argentino, “que no baja los brazos y siempre encuentra una nueva oportunidad”.
Puso el foco en la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y a la incorporación tecnológica, señalando que Agronea representa una oportunidad única para que productores y ciudadanos conozcan de cerca las innovaciones que transforman al sector agropecuario.
Participaron del sorteo más de 150 expositores (solo del sector aire libre). Un 20% más que en el sorteo del año 2025, lo que hace prever un incremento en la superficie final de la nueva edición. Agronea 2026 se destaca 9 espacios bien definidos; Exposición Estática, Dinámicas a Campo, Drive Experience, Sector Ganadero, Agronea Vuela, Agtech y Servicios, Jovenes Profesionales, Paseo gastronómico y Paseo de compras.
Con una creciente expectativa y una fuerte convocatoria empresarial, el sorteo de espacios volvió a reflejar la confianza del sector en Agronea, una exposición que año tras año continúa creciendo y consolidándose como punto de encuentro para los negocios, el conocimiento y el desarrollo productivo del norte argentino.
➡️Las entradas a expo Agronea 2026 ya se encuentran disponibles en https://agronea.store/#tickets