SECHEEP AVANZA CON OBRAS ELÉCTRICAS CLAVES EN LA CHACRA 09 DE CASTELLI
*Las intervenciones permitirán abastecer de energía a una nueva estación de bombeo de agua potable y beneficiar inicialmente a más de 120 familias, cifra que podría superar las 350, a medida que los lotes sean ocupados.*
La empresa SECHEEP continúa ejecutando una serie de obras claves en la Chacra 09 de Juan José Castelli, con el objetivo de acompañar el crecimiento urbano de la zona y asegurar un servicio eléctrico seguro, confiable y con capacidad para futuras expansiones.
La fase inicial incluyó la construcción de 3.040 metros de Línea Aérea de Media Tensión (13,2 kV). Además, se instalaron dos subestaciones transformadoras: una subestación monoposte de 63 KVA, destinada a alimentar la planta de bombeo de agua potable que abastecerá a la localidad de Zaparinqui y una subestación biposte de 400 KVA, destinada a suministrar energía a las nuevas viviendas de la Chacra 09.
Desde este lunes comenzó la etapa complementaria de la obra, destinada a llevar energía eléctrica directamente a cada vivienda. Para ello, se habilitan dos salidas en Baja Tensión desde la subestación y se construyen Líneas Aéreas en Baja Tensión con conductor preensamblado, distribuidas a lo largo de toda la Chacra 09.
Los trabajos incluyen:
-360 metros de línea con conductor 3×95+50+25 mm²
-120 metros con 3×70+50+25 mm²
-1.750 metros con 3×50+50+25 mm²
-150 metros con 2×25 mm². Estas obras permitirán mejorar la calidad del servicio eléctrico en Castelli y asegurar que más de 120 familias cuenten con acceso a energía segura, estable y eficiente, además de garantizar el funcionamiento de la estación de bombeo que abastecerá de agua potable en cantidad y calidad a Zaparinqui.
*Compromiso con el desarrollo y la calidad del servicio*
La empresa SECHEEP reafirma la prestación de un servicio acorde a las necesidades de los chaqueños, acompañando el desarrollo urbano y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades de la región.