SECHEEP: CON LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO EQUIPO, SE FORTALECE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN COMANDANCIA FRÍAS

Este viernes a partir de las 18 hs el Intendente Nievas junto a funcionarios provinciales y municipales inaugurarán diferentes obras en la localidad.

ESTE VIERNES EL MUNICIPIO DE CASTELLI INAUGURA EL PULMON VERDE, PAVIMENTO Y VIVIENDAS

EN CASTELLI SE IMPUSO EL FRENTE DE TODOS

Capitanich ronda el 74% frente a el 25,6% de Peppo. En Juan José Castelli, se impone el Frente de Todos por el 69,16%