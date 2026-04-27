SECHEEP: FUERTE DESPLIEGUE EN ZONAS ANEGADAS DEL CHACO PARA NORMALIZAR EL SERVICIO
*El presidente de Secheep, José Bistoletti, señaló que “desde hace más de una semana se ha multiplicado la presencia de personal y maquinarias en toda la provincia, principalmente en Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores, El Espinillo y Pampa del Indio, entre otros, donde el gran caudal de agua anegó amplios sectores”.*
En ese marco, la empresa junto a las demás áreas del gobierno provincial, activaron su Plan de Contingencia para intervenir de manera rápida y segura ante las contingencias climáticas. “La red de media tensión fue restablecida rápidamente, y luego se avanzó en tareas puntuales en zonas críticas, especialmente en áreas rurales”, agregó Bistoletti.
*INTENSA TAREA EN EL NORTE PROVINCIAL*
Por su parte, el gerente de la zona Norte, Eduardo Martínez, explicó que las primeras acciones estuvieron orientadas a prevenir riesgos eléctricos. “Se trabajó en la eliminación de posibles focos de electrocución en zonas anegadas y luego en la normalización del servicio afectado”, indicó.
El temporal provocó daños muy considerables en la infraestructura eléctrica.
En muchos casos, las cuadrillas debieron acceder a zonas rurales mediante tractores, a pie o incluso a caballo, debido a las dificultades de circulación generadas por el agua acumulada.
Además de las lluvias récord, fuertes vientos y descargas eléctricas generaron la caída de árboles, postes y líneas de distribución, afectando el normal abastecimiento energético.
También en la zona rural de Colonia Popular y Laguna Blanca, un tornado derribó nueve torres metálicas de alta tensión en una línea de 132 KV, en un área de difícil acceso. La reparación demandará aproximadamente dos meses y una inversión superior a los 500 millones de pesos, en un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura.
En paralelo, continúan las intervenciones en el centro y sudoeste provincial, sumándose a los trabajos realizados en el área metropolitana durante la última semana.
Desde la empresa solicitaron a la comunidad colaboración y precaución ante el contexto climático, recomendando evitar el contacto con postes caídos o cables sueltos. *Para emergencias, se encuentran habilitadas las vías de contacto: 0800-7777-589, WhatsApp 364-4377044, la aplicación oficial y las redes sociales de la empresa.*