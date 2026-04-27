SECHEEP: FUERTE DESPLIEGUE EN ZONAS ANEGADAS DEL CHACO PARA NORMALIZAR EL SERVICIO

Este viernes por la mañana nuevamente el fuerte temporal azotó a Juan José Castelli donde cayeron 95 milímetros y varios barrios quedaron anegados.

CON 350 MM EN 40 DÍAS CASTELLI SUFRE LAS CONSECUENCIAS DEL CLIMA

Positivo operativo de la división Drogas de Castelli

Personal de la División Drogas Juan José Castelli, en tareas inherentes a la función en la lucha contra el consumo y venta de