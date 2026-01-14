SECHEEP PROMUEVE EL USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA EN LOS HOGARES
Con la llegada del calor, las regiones como el Chaco registran un elevado incremento en la demanda de energía eléctrica. Por ese motivo, a través de la campaña “Ahorro de Verano”, Secheep brinda recomendaciones sobre el uso correcto y adecuado, por ejemplo: de las heladeras, con el objetivo de mitigar los picos de consumo y reducir el impacto en las facturas de luz.
Durante el verano, la demanda eléctrica en los hogares puede aumentar más del 60% en comparación con otras estaciones del año. La heladera, que funciona las 24 horas, puede representar hasta un 20% del consumo total de una vivienda. Para evitar el derroche de energía, es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones básicas, como regular correctamente la temperatura, ubicarla en un lugar adecuado, no introducir alimentos calientes, mantenerla limpia y sin escarcha, y contar con burletes en buen estado.
Tips y sugerencias para mejorar la eficiencia de la heladera
Para ahorrar energía, Secheep reitera una serie de consejos prácticos basados en la eficiencia energética de los equipos:
-Temperatura correcta: no colocar el termostato más frío de lo necesario. Se recomienda entre 4 y 5°C para el refrigerador y -18°C para el congelador.
-Ubicarla lejos del calor: colocar la heladera en un lugar fresco, alejada de ventanas con sol directo.
-Separación de la pared: mantener una distancia mínima de 15 centímetros respecto de la pared trasera y los laterales para permitir una adecuada circulación del aire.
-Limpieza periódica: mantener limpia la rejilla trasera para que el sistema de enfriamiento funcione de manera eficiente (se recomienda hacerlo cada seis meses).
-Descongelar: si la heladera no es modelo “no frost”, descongelar cuando se acumula escarcha, ya que esta puede aumentar el consumo hasta un 30%.
-Revisar los burletes: asegurarse de que las gomas de la puerta sellen correctamente y no permitan fugas de frío.
-Adquirir equipos eficientes: al momento de renovar la heladera, priorizar aquellas con etiqueta de eficiencia energética Clase A o superior.
Consejos sobre el uso y la organización
-Evitar abrirla con frecuencia: cada apertura provoca la pérdida de frío y obliga al motor a trabajar más.
-Enfriar antes de guardar: dejar que los alimentos alcancen temperatura ambiente antes de colocarlos en la heladera.
-Usar recipientes cerrados: ayuda a evitar la humedad y mejora la circulación del aire en su interior.
-Mantener el orden: facilita encontrar los alimentos rápidamente y reduce el tiempo de apertura de la puerta.
Campaña “Ahorro de Verano”
Con la puesta en marcha de la campaña “Ahorro de Verano”, Secheep recuerda que, mediante acciones simples y cotidianas, es posible realizar un uso racional de la energía eléctrica, reducir el consumo en los hogares y atenuar el costo de las facturas.
Asimismo, se recuerda que para reclamos o consultas están disponibles los siguientes canales de contacto: 0800-7777-589 (Centro de Atención Telefónica), WhatsApp 364-4-377044 y las redes sociales oficiales de la empresa.