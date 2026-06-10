SECHEEP REALIZÓ TRABAJOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN EN LA LÍNEA QUE ABASTECE A UN SECTOR CÉNTRICO DE CASTELLI
10 junio, 2026
SECHEEP informa que se realizaron con éxito los trabajos programados en la ciudad de Juan José Castelli, consistentes en la reparación e instalación de nuevos seccionamientos sobre la línea L6C, que abastece a parte del centro de la localidad.
Estas tareas resultan fundamentales para mejorar la operación de la red eléctrica, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente ante eventuales contingencias o emergencias en el servicio.
Agradecemos a los usuarios por su comprensión y al personal técnico por el compromiso demostrado durante la ejecución de los trabajos.