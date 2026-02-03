SECHEEP REITERA RECOMENDACIONES PARA PREVENIR INCENDIOS Y PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
La empresa energética Secheep reitera a la comunidad una serie de recomendaciones fundamentales para prevenir incendios y evitar daños en la infraestructura eléctrica, recordando que prevenir es cuidar a todos y que evitar el fuego es una responsabilidad compartida.
Desde la empresa advirtieron que la quema de pastizales, residuos o basura en zonas cercanas a líneas eléctricas representa un riesgo grave, ya que los incendios pueden provocar daños en transformadores, cables y postes, generando cortes del suministro que afectan a miles de chaqueños.
En ese sentido, se solicita a la población no realizar quemas de ningún tipo y mantener limpios los alrededores de las líneas eléctricas, postes y subestaciones, especialmente durante períodos de altas temperaturas y sequía, cuando el riesgo de incendios se incrementa considerablemente.
Asimismo, Secheep recuerda que ante la detección de cualquier foco de incendio es fundamental dar aviso inmediato a los organismos de emergencia correspondientes:
911 -Policía, 100 -Bomberos y 103 -Defensa Civil.
“El cuidado de la infraestructura eléctrica es clave para garantizar un servicio seguro y continuo para todos los usuarios”, señalaron desde la empresa, remarcando la importancia del compromiso ciudadano para prevenir situaciones que ponen en riesgo tanto el suministro eléctrico como la seguridad de las personas.