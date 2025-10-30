SECUESTRARON UN AUTO BUSCADO POR SUPUESTO ROBO EN BUENOS AIRES

Castelli cumple 84 años este sábado 03 de octubre.Este viernes a las 19:30 hs y en el marco de los 84 años de

CASTELLI COMENZÓ A CELEBRAR SUS 84 AÑOS CON INAUGURACIONES

LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS REPUDIA LOS HECHOS DE VIOLENCIA Y AMENAZAS CONTRA LA DRA SENGER LILIANA

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, expresa su total rechazo a las acciones de amenazas contra la Dra. Liliana Senger,