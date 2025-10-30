SECUESTRARON UN AUTO BUSCADO POR SUPUESTO ROBO EN BUENOS AIRES
El vehículo fue abandonado en una zona boscosa cerca del Tartagal.
Efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de El Impenetrable, secuestraron un automóvil buscado por “Supuesto Robo” en Buenos Aires durante un operativo preventivo realizado en una zona limítrofe con la provincia de Salta. El procedimiento se realizó este jueves alrededor de las 12:15, en el marco de un operativo antinarcóticos desplegado en puntos estratégicos y caminos alternativos de la línea Barilary.
Cerca de las 11:30, los agentes tomaron conocimiento de que una camioneta y un automóvil habían ingresado desde Salta a nuestra provincia y estaban averiguando sobre los controles policiales en la zona. Al enterarse de la presencia del personal, abandonaron el automóvil dentro del monte a la altura de la localidad del Tartagal, y regresaron a Salta en la camioneta.
Tras un operativo de rastrillaje y control vehicular sobre la Ruta Provincial N° 3, el personal halló el Ford Fiesta 1.6 LS, con la llave colocada. Al verificar la numeración de motor y chasis, constataron que el rodado pertenecía a un hombre domiciliado en Banfield, provincia de Buenos Aires, con pedido de secuestro por “Supuesto Robo” desde el 12 de enero de 2023.
Por disposición de la fiscalía Penal Multifueros de Misión Nueva Pompeya, procedieron al secuestro del vehículo, el cual quedó en la División Antinarcóticos para las pericias correspondientes. La investigación continúa a fin de determinar el origen del vehículo y su posible vinculación con delitos de narcotráfico o contrabando.