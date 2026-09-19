SEGURIDAD: ROMERO PLANTEÓ EN SAN JUAN LA RADARIZACIÓN DE EL IMPENETRABLE Y MÁS HERRAMIENTAS CONTRA EL DELITO

Entrega en el playón de estacionamiento de Casa de Gobierno. El gobernador Jorge Capitanich entregó en la mañana de este sábado, otras siete

El Gobernador entregó hoy ambulancias para Resistencia, Barranqueras, Fontana, Quitilipi y Castelli

ASÍ LA GUARDIA URBANA SACABA AL DETENIDO EN EL SAUZALITO

El pueblo está atemorizado. «Amenazan a todos ahora». Dijeron los vecinos. El hecho sucedió en horas de la siesta de este jueves. Al