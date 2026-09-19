SEGURIDAD: ROMERO PLANTEÓ EN SAN JUAN LA RADARIZACIÓN DE EL IMPENETRABLE Y MÁS HERRAMIENTAS CONTRA EL DELITO
Durante su intervención, Romero agradeció al Gobernador Leandro Zdero y al ministro de Seguridad, Dr. Hugo Matkovich, por el respaldo institucional y por permitirle representar a la provincia en este espacio nacional, generando vínculos y articulaciones que permitan avanzar en políticas de seguridad en beneficio de todos los chaqueños.
En San Juan, el jefe de la Policía del Chaco expuso los principales desafíos de seguridad de la provincia y realizó pedidos concretos para fortalecer la prevención, combatir los vuelos ilegales y potenciar las capacidades tecnológicas de las fuerzas de seguridad.
En el marco de la III Reunión Nacional del Convenio Policial Argentino, desarrollada este sábado, el jefe de la Policía del Chaco, Crio. Gral. Fernando Javier Romero, acompañado por el subjefe Crio. Gral. Manuel Victoriano Silva, expuso ante autoridades de las fuerzas de seguridad de todo el país distintas problemáticas y propuestas vinculadas a la realidad chaqueña.
VUELOS ILEGALES: RADARIZACIÓN Y MAYOR ARTICULACIÓN AEROESPACIAL
Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la detección de vuelos no autorizados que ingresarían al territorio argentino desde Paraguay, atravesando sectores de Formosa y el norte del Chaco.
En este sentido, solicitó la intervención del Ministerio de Defensa de la Nación para avanzar en la activación y puesta en funcionamiento de los radares existentes en la región, además de fortalecer la comunicación entre estos sistemas y las fuerzas de seguridad.
Asimismo, planteó la necesidad de avanzar con la radarización del Impenetrable chaqueño, de manera de contar con herramientas que permitan detectar tempranamente el ingreso de aeronaves y mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones.
Romero también propuso que las policías provinciales de las jurisdicciones limítrofes puedan incorporarse al sistema de alertas del Centro Aeroespacial de Merlo, teniendo en cuenta que son las fuerzas que se encuentran en contacto directo con el territorio y pueden constituir un primer eslabón de respuesta ante una alerta.
PLAN PARANÁ Y RESULTADOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Durante su exposición, también destacó el trabajo conjunto desarrollado mediante el Plan Paraná, que articula a Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y las policías de Chaco y Corrientes.
En este marco, señaló que durante 2026 se registró una disminución en los secuestros de estupefacientes en territorio chaqueño, con 121 kilos de cocaína y 76 kilos de marihuana incautados en los primeros nueve meses del año, además de más de 105 millones de pesos secuestrados en procedimientos vinculados al narcomenudeo, y 65 vehículos recuperados, muchos de ellos denunciados como sustraídos en otras provincias.
POLICÍA DEL CHACO IMPULSA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PROPIA
Otro de los ejes destacados fue la innovación aplicada a la investigación criminal. Romero explicó que la Policía del Chaco creó recientemente la División de Desarrollo de Inteligencia Artificial Aplicada, destinada a anticipar nuevas modalidades delictivas vinculadas al uso de inteligencia artificial y desarrollar herramientas para el análisis e inteligencia criminal.
Además, resaltó el convenio impulsado por el ministro Matkovich con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Resistencia*, para avanzar en el desarrollo de un software propio destinado a la extracción y apertura forense de teléfonos celulares.
El proyecto busca generar una herramienta desarrollada en el país que permita reducir la dependencia de costosos sistemas extranjeros utilizados actualmente para este tipo de pericias. En ese sentido, Romero destacó que Chaco cuenta con profesionales y técnicos capacitados para desarrollar esta tecnología y puso a disposición a los ingenieros de la Policía del Chaco para quienes quieran sumarse a la iniciativa.
BIENESTAR POLICIAL Y PREVENCIÓN
En materia de bienestar, también presentó la aplicación “Contención Policial”, desarrollada por integrantes de la fuerza, mediante la cual los efectivos realizan diariamente un registro de su estado de ánimo. Cuando el sistema detecta indicadores que requieren atención, se activa un circuito de acompañamiento a través de la División Servicios Sociales.
El jefe policial destacó que estas herramientas forman parte de una política orientada a fortalecer las capacidades de la institución y, al mismo tiempo, cuidar a quienes integran la fuerza.
Finalmente, Romero remarcó la importancia de mantener una estrategia de trabajo conjunto entre las distintas instituciones de seguridad del país y sostuvo: “Que nos vean unidos, independientemente del color del uniforme, es un buen mensaje para la delincuencia”.
En ese marco, puso a disposición de las demás fuerzas las capacidades y experiencia de la Policía del Chaco, reafirmando que la articulación y el intercambio permanente son herramientas fundamentales para mejorar la seguridad de los argentinos.