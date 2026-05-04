SERVICIOS PÚBLICOS AVANZA EN EL ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE CALLES
4 mayo, 2026
Luego de las precipitaciones, se lleva adelante un trabajo constante de recuperación de accesos y calles que fueron dañados por las intensas lluvias.
Si bien en algunos sectores el estado del suelo aún no permite el ingreso de maquinaria, los arreglos se realizarán de manera gradual y ordenada, priorizando las zonas más afectadas.
⚠️ Se solicita circular con precaución y respetar las áreas donde se están desarrollando los trabajos.