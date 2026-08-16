SINIESTRO VIAL EN EL ACCESO A TRES ISLETAS
TRES ISLETAS, CHACO. Un siniestro vial se registró este Sábado por la tarde sobre la Ruta Nacional N° 95, en el acceso a la localidad de Tres Isletas, donde estuvieron involucrados una camioneta y una motocicleta.
Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 19:40, cuando un móvil de la Comisaría de Tres Isletas acudió al lugar para verificar el accidente. Allí se constató la presencia de una camioneta Ford Ranger, dominio AG326CT, conducida por M. E. K., de 79 años, domiciliado en Presidencia Roque Sáenz Peña, quien no presentó lesiones.
En el siniestro también estuvo involucrada una motocicleta de tipo 110 cc, cuyos ocupantes fueron trasladados en ambulancia al hospital local.
Posteriormente, desde el centro asistencial informaron el ingreso de B. N. K., de 15 años, domiciliado en el barrio ANSES de Tres Isletas, quien presentaba aparentemente fracturas en ambas piernas y un golpe en la cabeza. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña.
En tanto, P. R. K., de 50 años, domiciliado en Quinta 40 de Tres Isletas, sufrió aparentemente fractura de cadera y un golpe en la cabeza, por lo que fue derivado al Hospital Bicentenario de Juan José Castelli.
Personal policial trabajó en el lugar con colaboración de Tránsito Municipal para regular la circulación vehicular y aguardó la intervención de personal especializado de la División Criminalística de Juan José Castelli.
La novedad fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de turno, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.