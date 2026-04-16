SOBRE LLOVIDO MOJADO – DESDE EL 14 DE ABRIL TRES POZOS SE ENCUENTRA INCOMUNICADA – SOLICITAN A PERSONAL URGENTE RECONEXION
Tres Pozos sigue incomunicado: reclaman que Personal reconecte la antena con Comandancias Frías
Desde el martes 14 de abril, el paraje Tres Pozos permanece con serios problemas de telefonía móvil tras la intensa tormenta que dañó la antena central de Personal en la zona.
La información fue brindada por el docente Alexis Bocek, quien advirtió que la señal es vital porque la zona no cuenta con energía eléctrica. Según denuncian los vecinos, la empresa solo habría habilitado una llave del sistema y aún no reconectó el enlace con la antena de Comandancias Frías, en el Impenetrable chaqueño.
Aseguran que ya realizaron el reclamo, pero no fueron escuchados. La falta de señal preocupa especialmente porque es la única manera que tienen los pobladores para comunicarse en las largas distancias que separan a los pueblos de la zona. La situación se agrava en estos días críticos por la crecida del río y las copiosas lluvias que afectan a la región.
Los vecinos exigen una respuesta urgente de Personal para restablecer totalmente el servicio.