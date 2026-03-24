STUNT EN MOTO EN CASTELLI – JÓVENES SE ORGANIZAN PARA OBTENER SU CIRCUITO

«Con María, sirviendo con alegría, encontramos caminos de Santidad» La Carpa Misionera 2019 dio inicio el domingo 27 y continúa con actividades durante

PIERNAS MANARA, EL NUEVO LIBRO PUBLICADO EN BARCELONA POR EL CASTELENSE FABIAN GONZALEZ

Piernas Manara es una Colección de Relatos cortos que sorprenden por su sencillez, escritos con la naturalidad del lenguaje cotidiano y que expresan