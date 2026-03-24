STUNT EN MOTO EN CASTELLI – JÓVENES SE ORGANIZAN PARA OBTENER SU CIRCUITO
Las acrobacias con motocicleta son acrobacias realizadas a los mandos de una motocicleta, éstas implican equilibrio, agilidad, coordinación y control del vehículo. Se realizan con fines principalmente de entretenimiento, promoción y deportivos.
La mayoría de las acrobacias con motocicleta son peligrosas, por lo que dependiendo de la acrobacia y legislación del país correspondiente, puede ser ilegal realizarlas en vías públicas y, por lo cual, deberán realizarse en circuitos y pistas cerradas, con las medidas de seguridad necesarias para el caso.
En Castelli vemos diariamente a los jóvenes realizando dichas acrobacias en cualquier lugar. Castelli en Linea dialogó con Ramiro Valenzuela del Grupo «Maleante En Una» y desde el grupo hicieron énfasis en que es primordial contar con un lugar para poder realizar las acrobacias, ordenadas y con las medidas de seguridad, las que conocen y con las cuales cuentan solo les falta el espacio y de esa manera poder brindar espectáculos como se realizan en otras partes del mundo.
Incluso señalaron que Castelli es un punto significativo para encuentros y competencias que atraen a muchos turistas de diferentes puntos de la provincia y el país.
«Estamos convencidos de que podemos brindar espectáculos únicos, como se llevan a cabo en cualquier parte del mundo. Para nosotros será un orgullo poder armar encuentros que atraigas a cientos de personas a disfrutar de nuestras muestras y acrobacias y a su vez serán turistas en nuestra ciudad». Señalaron.