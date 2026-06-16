SUSPENDIERON AL POLICÍA QUE AMENAZÓ CON FRAGUAR UN PROCEDIMIENTO ANTINARCÓTICO PARA METER PRESO A UN HOMBRE EN VILLA BERTHET
Fue suspendido con retención de haberes, así lo confirmó el director del OCI, Ricardo Urturi. El funcionario además agregó que, “Seguramente en la semana ya se estará recibiendo declaración de imputado y posterior entrega de pliego de cargos”, lo que marcará el inicio de la etapa formal del proceso disciplinario.
El hecho ocurrió en Villa Berthet. Un joven residente del Barrio Norte denunció públicamente que un policía que prestaría funciones en el área de Drogas Peligrosas de Sáenz Peña lo amenazó durante una discusión originada supuestamente por una motocicleta con escape libre. “Si yo quiero, ya mismo te meto preso. Te lleno de falopa el bolsillo y te meto preso y vas a estar un año. Yo sé hacer”, le habría dicho el policía a la víctima. La amenaza quedó registrada en una filmación que circuló rápidamente.
El director del OCI, Ricardo Urturi, confirmó a LITIGIO que el hombre filmado es efectivamente policía y que al momento del episodio se encontraba en uso de licencia de invierno.
Fuente: Revista Litigio