SUSPENDIERON POR DOS AÑOS LA AFILIACIÓN AL PJ DE LA DIPUTADA ANDREA CHAROLE
1 octubre, 2025
| La diputada provincial Andrea Charole fue suspendida por dos años en su afiliación al Partido Justicialista tras los incidentes ocurridos el 20 de agosto en la sesión legislativa sobre la cláusula gatillo para docentes. Durante el debate se produjo una fuerte discusión por la votación, que derivó en acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. Finalmente, el proyecto fue habilitado tras reconsiderar la moción.
El Tribunal de Disciplina del PJ resolvió la suspensión conforme a la carta orgánica del partido y advirtió que, de repetirse la conducta, se aplicarán sanciones mayores.