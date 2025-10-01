SUSPENDIERON POR DOS AÑOS LA AFILIACIÓN AL PJ DE LA DIPUTADA ANDREA CHAROLE

Los operarios con motoguadañas pertenecientes al área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Juan José Castelli realizan tareas de mantenimiento en bulevares

EL MUNICIPIO REALIZA TAREAS DE MANTENIMIENTO EN BULEVARES Y HOSPITAL

IMÁGENES INÉDITAS DE QARAMTA, EL YAGUARETÉ DE EL IMPENETRABLE

Desde hace más de tres meses Qaramta, un macho de yaguareté de 108 kg, está siendo monitoreado con tecnología satelital. Esto nos permitió conocer sus