TANTANACUY INAUGURA «AGUAS DEL TOBA»
Una nueva experiencia de bienestar en el corazón del Impenetrable .
Una iniciativa que integra naturaleza, bienestar y desarrollo turístico sustentable .
En el marco de su 25.º aniversario, la Reserva y Alojamiento Ecolodge Tantanacuy presenta Aguas del Toba , una nueva propuesta de turismo de bienestar que amplía y enriquece la oferta de experiencias en el Impenetrable chaqueño.
La iniciativa tiene su origen en un proyecto de desarrollo turístico presentado ante el Ministerio de Turismo de la Nación, que obtuvo financiamiento para incorporar infraestructura y equipamiento destinados a crear nuevas experiencias de alojamiento y bienestar en contacto directo con la naturaleza.
Concebido desde una perspectiva de turismo sustentable, el proyecto propone poner en valor las particularidades naturales de la región, incluyendo la presencia de aguas subterráneas de elevada salinidad, y sumar el concepto de wellness a la experiencia de ecoturismo que Tantanacuy desarrolla desde hace 25 años en sus 2.500 hectáreas de reserva natural.
Hoy, esa visión comienza a materializarse.
La primera etapa de Aguas del Tobá pone en funcionamiento dos tinas de madera, con capacidad para cuatro personas cada una, instaladas en un entorno especialmente acondicionado en medio del monte nativo. A través de baños de inmersión con agua climatizada por inducción, la propuesta invita a disfrutar de una experiencia de relajación y conexión profunda con el paisaje.
La experiencia se integra con las caminatas de interpretación ambiental y las prácticas inspiradas en los baños de bosque, que invitan a recorrer el entorno de manera lenta y consciente, despertando los sentidos y favoreciendo una pausa frente al ritmo de la vida cotidiana. Y además podrá acompañar esta experiencia con la degustación de jugos “détox” preparados con nuestros frutos naturales.
Un proyecto con visión de futuro
La puesta en marcha de este servicio representa el primer paso de una propuesta de crecimiento progresivo que contempla, en su concepción original, nuevas modalidades de alojamiento en plena naturaleza, campamentos equipados y experiencias que integren el termalismo, el bienestar y la interpretación del patrimonio natural y cultural del Impenetrable.
Con Aguas del Tobá , Tantanacuy busca contribuir a la diversificación de la oferta turística regional, generar nuevas oportunidades de desarrollo y promover estadías más prolongadas, fortaleciendo el posicionamiento del Impenetrable chaqueño como destino de naturaleza y bienestar.
Una invitación a construir juntos nuevas oportunidades para el turismo del Chaco , poniendo en valor el patrimonio natural, impulsando iniciativas sustentables y articulando esfuerzos entre el sector público y privado.
Será un placer contar con su presencia en esta celebración y compartir juntos una nueva forma de vivir la naturaleza .
Luis, Yanina y familia Dellamea
TANTANACUY
25 años de naturaleza, hospitalidad y experiencias en el Impenetrable.
Tantanacuy Posada Ecoturística en el Impenetrable Chaqueño