TERMINÓ LA ESPERA EN TRES ISLETAS: LLEGA EL PAVIMENTO A UNA DE LAS AVENIDAS MÁS IMPORTANTES DE LA CIUDAD

El precandidato a diputado provincial por la Lista 652 PVH, y actual Subsecretario del Ministerio de Producción, Industria y Empleo, participó del Conversatorio

QUITILIPI: MOSER SOBRE EMPLEO JOVEN: “ASUMIMOS EL COMPROMISO DE GENERAR MÁS OPORTUNIDADES”

PELUQUERÍA EN TU BARRIO LLEGÓ A ZAPARINQUI

De la mano de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Laura González y la asistencia de la subsecretaria de la mujer