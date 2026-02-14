TRAGEDIA EN CASTELLI: UN MOTOCICLISTA FALLECIÓ TRAS UN ACCIDENTE CON UNA CAMIONETA CONDUCIDA POR UNA MENOR
EL siniestro ocurrió este sábado alrededor de las 02,30 de la madrugada en intersección de avenida Alem y calle Corrientes.
Según Diario Castelli, un hombre de 30 años identificado como Daniel Hugo Roldán que se desplazaba en una motocicleta Rouser 200 falleció tras ser atropellado por una camioneta Ford Ranger.
De acuerdo con información extraoficial a la que accedió el medio, éste vehículo habría sido guiado por una menor de 14 años.
En el lugar se hizo presente la ambulancia con personal profesional del hospital local y tomó intervención el fiscal Geronimo Roggero quien investigará el caso.
La Policía del Chaco también tomó intervención pero por órdenes de la jefatura provincial las direcciones regionales no pueden suministrar ningún tipo de información oficial respecto a los hechos de cada localidad.
Fuente: www.diariocastelli.com