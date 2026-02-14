TRAGEDIA EN CASTELLI: UN MOTOCICLISTA FALLECIÓ TRAS UN ACCIDENTE CON UNA CAMIONETA CONDUCIDA POR UNA MENOR

Juan José Castelli cumple 82 años y los festejos serán el próximo 05 de octubre con inauguraciones junto al Gobernador Oscar Domingo Peppo

EL INTENDENTE RECORRIÓ OBRAS QUE SERÁN INAUGURADAS EN EL CUMPLEAÑOS DE CASTELLI

24 DE JUNIO SE CONMEMORA A «SAN JUAN»

A 10 km de Castelli sobre la ruta a Miraflores se encuentra la Capilla en su honor en la intersección de las colonias