TRAGEDIA EN COMANDANCIA FRÍAS: SE DERRUMBÓ UNA CASA PRECARIA Y FALLECIÓ UNA MUJER

Este jueves comenzaron a enripiar la calle Salta prolongación norte. Luego de trabajar en el cuneteo y abovedado de la mencionada arteria, este

COMENZÓ LA COLONIA DE VACACIONES MUNICIPAL 2019

El primer grupo de 75 chicos inició sus actividades de la jornada. En la apertura de la Colonia de Vacaciones Municipal 2019 el