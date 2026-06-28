TRAS 10 AÑOS, CHACO VOLVERÁ A ELEGIR RECTORES EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
_Los comicios se realizarán en octubre, como parte del proceso de ordenamiento administrativo y fortalecimiento institucional del sistema educativo provincial._
El Ministerio de Educación del Chaco anunció que avanza en el proceso de organización para convocar a elecciones de rectores en los Institutos de Educación Superior (IES) de toda la provincia, las cuales se llevarán a cabo en octubre próximo. Se trata de un hecho histórico, ya que estos comicios no se realizan desde hace diez años.
La convocatoria forma parte del proceso de ordenamiento administrativo del sistema educativo impulsado por la gestión provincial, luego de la implementación de la Ley de Estabilidad y Garantías Laborales del Docente, que permitió la titularización de cargos en los distintos niveles y modalidades, incluyendo los Institutos de Educación Superior.
La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, junto con la Subsecretaría de Descentralización Educativa, la Subsecretaría de Educación y la Dirección de Nivel Superior, trabajan en la organización de las elecciones con el objetivo de garantizar un proceso transparente, democrático y ajustado a la normativa vigente.
La subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk, recordó que la última elección de rectores se realizó en 2016 y explicó que muchos de quienes fueron elegidos en esa oportunidad ya no se encuentran en funciones por jubilaciones u otras circunstancias, mientras que quienes continúan lo hacen bajo una prórroga de mandato establecida mediante un decreto de 2021. “Es necesario regularizar esta situación y avanzar con el llamado a elecciones. Esto implica una preparación importante y garantizar que todos los docentes que titularizaron puedan presentarse para acceder al cargo de rector en el instituto donde se desempeñan”, afirmó la funcionaria.
Sanchuk destacó además que el proceso no solo apunta a fortalecer la transparencia institucional, sino también a asegurar que quienes aspiren a conducir los institutos cumplan con los requisitos de formación, titularidad y perfil profesional establecidos para cada cargo.
Asimismo, explicó que el cronograma prevé realizar las elecciones en octubre para que las nuevas autoridades asuman sus funciones durante 2027, respetando los plazos normativos y permitiendo una transición ordenada con las actuales gestiones. “Esto permitirá iniciar el ciclo lectivo 2027 con rectores elegidos por la mayoría de los miembros de cada instituto, fortaleciendo la institucionalidad y la participación democrática en el Nivel Superior”, sostuvo.
Finalmente, la subsecretaria puso en valor el trabajo realizado por la Subsecretaría de Descentralización Educativa, las Juntas de Clasificación y la Mesa Técnica para implementar la Ley de Estabilidad y Garantías Laborales del Docente, destacando que ese proceso permitió transparentar los procedimientos administrativos y hacer posible la convocatoria a elecciones. “Antes no hubiéramos podido hacerlo, porque se habría limitado el derecho de muchos docentes que aspiran a ser rectores y que apuestan a la formación docente en el Chaco”, concluyó.