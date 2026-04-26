TRASLADARON EN AMBULANCIA AL HOSPITAL DE CASTELLI AL NIÑO DE NUEVA POMPEYA
Finalmente se decidió traslasar en ambulancia de un niñonde Nueva Pompeya, y luego de varias horas de viaje por caminos casi intransitables, ingresó esta madrugada al hospital del Bicentenario de Castelli.
El nene de 10 meses ‘está evolucionado favorablemente» indicó a Diario Castelli la directora del hospital Mercedes Benítez.
Presentaba un cuadro de insuficiencia respiratoria y había sido atendida por el médico y director del hospital de Nueva Pompeya y por médicos de una fundación.
Ante las condiciones de los caminos, desde la misma organización pidieron con urgencia un traslado aéreo. Finalmente se decidió implementar un operativo de traslado por tierra en la ambulancia.
«Fue recibida en la guardia de emergencia por la pediatra de turno y está internado en sala, sin oxígeno, evolucionando bien» señaló la directora.
Además destacó el trabajo del Comité de Enlace y Asistencia del Ministerio de Salud del Chaco para lograr que el traslado sea exitoso, a pesar de las circunstancias adversas provocada por las grandes lluvias en la región.