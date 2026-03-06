TRES ISLETAS: AGENTES ESCLARECIERON CASO DE ABIGEATO
Hay dos detenidos tras allanamientos positivos en El Boquerón.
Esta tarde pasada las 17, efectivos de la Sección Rural Lalelay realizaron allanamientos en la zona rural de El Boquerón, de la localidad de Tres Isletas, en el marco de una investigación por abigeato de ganado menor, que culminaron con dos personas detenidas y el secuestro de diversos elementos vinculados al hecho.
Los procedimientos se llevaron a cabo en el Lote 6 de esa zona rural. En el primer domicilio, donde reside un hombre de 38 años, los efectivos secuestraron restos de carne caprina ya cocinada, trozos de paleta, espinazo y cogote, además de un cuchillo con vaina que presentaba restos de grasa y pelos. También incautaron una escopeta calibre 36 sin marca visible y seis cartuchos del mismo calibre, dos de ellos percutados.
En el segundo allanamiento, fue en una vivienda de un joven de 23 años, se secuestraron prendas de vestir con manchas de grasa y sangre, entre ellas un pantalón tipo media bombacha y un par de alpargatas. Asimismo, los agentes incautaron una sierra de mano con restos de grasa en la hoja, dos escopetas calibres 16 y 28mm., y también cartuchos de ambos calibres.
Finalmente, los moradores fueron trasladados y notificados de su aprehensión, quedando alojados en la comisaría de Tres Isletas a disposición de la Justicia.
Fuente: La Lengua