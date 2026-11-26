TRES ISLETAS: ALLANAMIENTO POR LESIONES CON ARMA DE FUEGO PERMITIÓ SECUESTRAR MÁS DE 270 DOSIS DE ESTUPEFACIENTES
En el marco de una investigación por un hecho de lesiones con arma de fuego, ocurrido el pasado 21 de noviembre en la localidad de Tres Isletas, efectivos policiales llevaron adelante un allanamiento que permitió el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes.
La investigación se inició tras el ingreso al nosocomio local de un joven de 27 años, quien presentaba múltiples heridas compatibles con impactos de perdigones de arma de fuego. Conforme a las primeras averiguaciones, las lesiones habrían sido ocasionadas por otro ciudadano mediante la utilización de una escopeta.
A partir de las tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría de Tres Isletas, en forma conjunta con la División Drogas Interior Juan José Castelli, se logró establecer que el hecho estaría vinculado a un presunto ajuste de cuentas relacionado con la comercialización de estupefacientes.
En consecuencia, durante la mañana de este 26 de noviembre, y en cumplimiento de una orden judicial, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en Chacra 13 de esa localidad.
Como resultado del procedimiento, los efectivos *secuestraron 237 dosis de cocaína, con un peso total de 41,4 gramos, y 41 dosis de marihuana, con un peso de 15 gramos, sustancias que fueron sometidas a las correspondientes pruebas de campo y pesaje por personal especializado*.
Por este hecho, un joven de 25 años fue notificado de su aprehensión en una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña.
El procedimiento contó con la colaboración del Departamento 911 y la División Infantería.