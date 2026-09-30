TRES ISLETAS: CAMIONETA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL CHOCÓ CONTRA UN EQUINO EN LA RUTA 95
Un siniestro vial se registró durante la noche de este miércoles 30 de septiembre sobre la Ruta Nacional N° 95, a la altura del kilómetro 1203,5, en jurisdicción de Tres Isletas, donde una camioneta perteneciente al Gobierno de la Provincia del Chaco impactó contra un equino.
De acuerdo con el informe de la Comisaría de Tres Isletas, en el lugar fue hallada una Toyota Hilux doble cabina, perteneciente al Ministerio de Producción del Gobierno del Chaco, detenida sobre la banquina.
El vehículo era conducido por un hombre de 62 años, quien viajaba acompañado por un médico de 52 años, ambos domiciliados en Juan José Castelli.
Según manifestaron a los efectivos, mientras circulaban por la Ruta 95 varios equinos se habrían cruzado repentinamente sobre la cinta asfáltica, produciéndose el impacto contra uno de ellos.
Afortunadamente, los dos ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.
En la banquina contraria, la Policía encontró una potranca de pelaje moro sin vida. En una primera inspección no se habría observado una marca de ganado mayor, por lo que se dio intervención a personal del Departamento de Seguridad Rural para realizar las verificaciones correspondientes.
El fiscal Dr. Fabricio Calvo, subrogante de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, dispuso la intervención de la División Criminalística, personal de Seguridad Rural, la constatación del lugar y el secuestro preventivo del vehículo para su traslado a la dependencia policial.
Mientras se desarrollaban las actuaciones, los efectivos realizaron tareas de regulación del tránsito sobre la Ruta Nacional 95.
La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y establecer la procedencia y propiedad del animal.