TRES ISLETAS: DETUVIERON A UN HOMBRE BUSCADO EN BUENOS AIRES POR UNA CAUSA DE ABUSO SEXUAL
4 septiembre, 2026
Un hombre de 31 años que era buscado por la Justicia de la provincia de Buenos Aires en una causa por abuso sexual con acceso carnal fue detenido en una finca rural cercana al paraje Lalelay, en jurisdicción de Tres Isletas.
El procedimiento fue realizado por la División Investigaciones Complejas Interior de Juan José Castelli, luego de recibir un pedido de colaboración de investigadores bonaerenses y realizar tareas para establecer el paradero del sospechoso.
⚖️ Tras ser localizado y aprehendido, el hombre fue examinado en el hospital local y posteriormente trasladado a una dependencia policial de Juan José Castelli, donde quedó alojado a disposición de la Justicia interviniente.
Fuente
Noticiero9Oficial