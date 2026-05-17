TRES ISLETAS: EL GOBERNADOR ZDERO SUPERVISÓ LA LIMPIEZA DE CANALES RURALES PARA PREVENIR ANEGAMIENTOS

Casi 1.500 estudiantes se verán beneficiados con las obras._ En el marco del inicio del ciclo lectivo 2023, el Gobierno provincial inaugurará este

ESTE LUNES, EL GOBIERNO INAUGURA DOS ESCUELAS PRIMARIAS EN AVIA TERAI Y CASTELLI

JÓVENES DE CASTELLI Y ZAPARINQUI PARTICIPARÁN DEL FORO PROVINCIAL «MI PALABRA CUENTA»

Los jóvenes de Juan José Castelli y Zaparinqui van a Resistencia a participar este jueves 06 de octubre en el Domo del Centenario