TRES ISLETAS: EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA EN LA ETAPA FINAL DE LA AVENIDA DE LOS AGRICULTORES
*La obra se ejecuta sobre la avenida de los Agricultores, entre las avenidas Güemes y Vicente López, incluye la construcción de desagües pluviales. La nueva conexión mejora el acceso al hospital local, Bomberos Voluntarios, oficinas públicas y otros puntos estratégicos de la ciudad.*
El Gobierno del Chaco, a través de la Dirección de Vialidad Provincial, continúa avanzando con la obra de pavimentación de la avenida de los Agricultores en Tres Isletas, que ya alcanza un 90% de avance. Se trata de una intervención que permitirá mejorar tanto la circulación como el escurrimiento del agua en el sector.
El administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, destacó el avance de la obra y su impacto directo en la conectividad de la localidad. “Como nos pide el Gobernador Zdero, seguimos avanzando con la pavimentación de la avenida de los Agricultores, una obra clave para mejorar la circulación y la conectividad en Tres Isletas. Hoy tenemos un 90% de avance y estamos transitando la etapa final de una intervención muy importante para la comunidad”, afirmó.
Canela explicó que la obra fue planificada teniendo en cuenta la importancia estratégica de este corredor para el movimiento cotidiano de los vecinos. “Esta avenida permite conectar sectores importantes de la ciudad y, fundamentalmente, mejorar el acceso a servicios esenciales. Estamos hablando de una conexión que facilita la llegada al hospital, a Bomberos Voluntarios y a distintas oficinas y dependencias públicas”, señaló.
En ese sentido, remarcó que la pavimentación no representa solamente una mejora vial, sino que también contribuye a garantizar una circulación más segura y eficiente.
“Cuando hacemos una obra de pavimentación estamos mejorando mucho más que una calle. Estamos generando mejores condiciones para que los vecinos puedan trasladarse, para que los servicios de emergencia puedan llegar con mayor rapidez y para que la ciudad tenga una infraestructura acorde a sus necesidades”, sostuvo.
*UNA OBRA QUE TAMBIÉN MEJORA EL ESCURRIMIENTO*
El proyecto contempla además la ejecución de desagües pluviales, una infraestructura fundamental para acompañar la pavimentación y mejorar el comportamiento del agua durante los períodos de lluvias. “Estamos trabajando de manera integral. No se trata solamente de colocar pavimento, sino de resolver también cuestiones vinculadas al drenaje y al escurrimiento de las aguas. Eso permite que la obra tenga mayor durabilidad y que los vecinos cuenten con una infraestructura que dé respuestas concretas”, explicó Canela.
El administrador de Vialidad Provincial destacó que la intervención forma parte de una planificación orientada a mejorar la infraestructura vial de las localidades chaqueñas.
“Desde Vialidad Provincial seguimos trabajando para que las obras lleguen a cada localidad y tengan un impacto concreto en la vida cotidiana de los chaqueños. Cada camino que mejoramos y cada avenida que pavimentamos significa más conectividad y mejores oportunidades para nuestros vecinos”, afirmó. Con un avance cercano al 90%, la pavimentación de la avenida de los Agricultores se encuentra en su etapa final. “Estamos muy cerca de terminar esta obra. El 90% de avance demuestra que estamos cumpliendo con el objetivo y que los vecinos pronto podrán disfrutar plenamente de esta nueva conexión”, expresó Canela.
Finalmente, sostuvo que “mejorar los caminos es también mejorar la calidad de vida de las personas”, y destacó el impacto que tendrá la obra en la circulación urbana. “Queremos seguir construyendo un Chaco más conectado, con mejores caminos y con obras que respondan a las necesidades reales de cada comunidad. Mejoramos caminos, conectamos personas”, concluyó.