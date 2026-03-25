TRES ISLETAS: RESCATARON A UN HOMBRE QUE SE ENCONTRABA SEMI SUMERGIDO EN UN CANAL CON AGUA

Por tal motivo modifican el cronograma. El Secretario de Gobierno Jorge Seu y de Servicios Públicos Rubén Chávez, anunciaron que la semana entrante

LA SEMANA SIGUIENTE HABRÁ OPERATIVOS INTEGRAL Y DNI MÓVIL

​Las chicas del SUOEM otra vez en la final

Nuevamente, como ya se hizo costumbre, el equipo femenino de futbol del SUOEM de Castelli es finalista del Fútbol Femenino Regional. en esta