TRES ISLETAS: UNA MUJER RESULTÓ LESIONADA TRAS EL DESPISTE Y VUELCO DE SU VEHÍCULO
Personal de la Comisaría de Tres Isletas intervino en un siniestro vial ocurrido en la fecha, alrededor de las 18:00 horas, sobre la Ruta Nacional N° 95, donde se produjo el despiste y posterior vuelco de un vehículo.
Constituida la prevención policial en el lugar, se constató el vuelco de un automóvil Citroën C3, dominio colocado GEE 541. Como consecuencia del hecho, ingresó al nosocomio local T. D. A. R. (29), quien fue atendida por la Dra. Marisa Castillo.
Según el parte médico, la paciente presentaba herida cortante y cefalohematoma en la región posterior del cráneo, con una lesión de aproximadamente 10 centímetros de longitud y 1 centímetro de profundidad, motivo por el cual fue derivada al Centro Médico CMC para la realización de una tomografía (TAC).
La mujer se encontraba acompañada por su pareja, F. M. (25), quien fue examinado y no presentó lesiones recientes.
Por disposición del Fiscal actuante, se labró el acta de constatación correspondiente en el lugar del hecho, con intervención del Jefe de la División Criminalística, Crio. Pol. Meza Robertino.
El vehículo fue entregado en el lugar a F. R., hermano de la persona lesionada.