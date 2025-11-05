UN COLECTIVO PERDIÓ LAS RUEDAS TRAS QUERER ESQUIVAR LOS «BACHES» EN RUTA N°16
5 noviembre, 2025
Un ómnibus de la empresa Expreso del Plata sufrió un desperfecto en las ruedas esta mañana mientras circulaba por la ruta N°16, específicamente en la rotonda de Avia Terai. Según testimonios de los pasajeros, el incidente ocurrió debido al mal estado de la ruta, lo que provocó que el colectivo perdiera las ruedas de uno de sus laterales.
Afortunadamente, ninguno de los pasajeros resultó gravemente herido, aunque algunos expresaron su preocupación por la situación. «Era esquivar o chocar», afirmó uno de los pasajeros en declaraciones al medio informativo.
La empresa Expreso del Plata aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Los pasajeros fueron trasladados a su destino en otro colectivo.
Fuente: prensa directa