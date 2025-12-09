UN DETENIDO POR ROBO Y LESIONES CON ARMA DE FUEGO
La División de Investigaciones Complejas de Juan José Castelli logró avanzar en el esclarecimiento del violento hecho ocurrido el 7 de diciembre, donde fue víctima Julio Mosmann, comerciante de 65 años, quien sufrió golpes y dos disparos durante un forcejeo con un delincuente que le robó su billetera con $65.000 y documentación.
Tras el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron una camioneta Toyota Hilux sospechosa vinculada a F.C. Se montó vigilancia y posteriormente se interceptó el vehículo, que era conducido por H. R. S. a quien se le secuestró la camioneta y un teléfono celular por orden fiscal.
El 8 de diciembre, mediante allanamiento en el domicilio de F.C. se secuestraron cartuchos, municiones registradas a su nombre y prendas de vestir de interés en la causa.
Finalmente, este 9 de diciembre el hombre de 35 años fue detenido y alojado en Comisaría Primera, quedando a disposición de la Fiscalía.