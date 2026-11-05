UN JOVEN DE JUAN JOSÉ CASTELLI REPRESENTARÁ AL NEA COMPARTIENDO EL ESCENARIO JUNTO AL PAPA LEON EN BS AS
Mirko Xavier Luna, coordinador de la Pastoral de Juventud de la Diócesis San Roque, fue seleccionado para compartir el escenario con el Papa León XIV durante la vigilia juvenil que se realizará el próximo martes 10 de noviembre en Buenos Aires.
Mirko, quien también forma parte de las actividades pastorales de la Parroquia Nuestra Señora del Valle de Juan José Castelli y se desempeña como coordinador del grupo juvenil Misioneros de Emaús, tendrá la oportunidad de representar a los jóvenes de todo el Nordeste Argentino (NEA) en este importante encuentro con el Santo Padre.
Su selección es motivo de alegría y orgullo para toda la comunidad, especialmente para quienes comparten con él el camino de la fe y el servicio. Desde Misioneros de Emaús, los jóvenes expresaron su profunda alegría y entusiasmo por saber que Mirko será quien los represente en un acontecimiento tan significativo para la Iglesia y para la juventud.
Será, sin dudas, una experiencia muy especial, en la que Mirko llevará consigo no solo su propia historia de compromiso y servicio, sino también las voces, los sueños y las esperanzas de tantos jóvenes de nuestra región.