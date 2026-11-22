UNA AMAROK ATROPELLÓ A UN POLICÍA EN RUTA 9 E INTENTÓ DARSE A LA FUGA
El sargento Juan José Sandoval, integrante de la División Patrulla Vial, fue atropellado durante la madrugada de este domingo en la ruta provincial 9, en el acceso al paraje 4 de Febrero. Tras el impacto, el conductor escapó, pero fue demorado luego de un operativo policial.
El efectivo fue trasladado al hospital de Juan José Castelli y permanece en estado crítico. Según el informe médico, sufrió un paro cardíaco de aproximadamente 10 minutos y presenta múltiples lesiones cerebrales. La camioneta fue secuestrada para las pericias.
Un efectivo de la División Patrulla Vial resultó herido en la madrugada de este domingo de noviembre de 2026, tras ser colisionado por una camioneta que luego se dio a la fuga, en Ruta Nacional N° 9, en el acceso a Paraje 4 de Febrero.
Según el parte policial, a las 04:45 el comandante de guardia de la Comisaría Primera de Juan José Castelli tomó conocimiento del siniestro vial, donde una camioneta Volkswagen Amarok, color blanca, embistió al Sargento Juan Sandoval, de la División Patrulla Vial, y se dio a la fuga.
El efectivo fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de esta ciudad.
AMPLIO OPERATIVO
Tras el hecho, se diagramó un operativo cerrojo con móviles del Departamento 911 y de la Comisaría Primera.
Minutos después, por Ruta Provincial N° 9, a pocos kilómetros del acceso a esta localidad, lograron demorar una camioneta Volkswagen Amarok, color blanca, guiada por un hombre de 33 años, oriundo de Pampa del Infierno.
Puesto en conocimiento el hecho, la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de esta ciudad, a cargo del Dr. Gerónimo Agustín Roggero, dispuso la intervención del Gabinete Científico, con la presencia la Licenciada Mónica Ojeda, el secuestro del rodado con fines periciales y la realización del test de alcoholemia al conductor.
La causa fue caratulada como supuestas lesiones graves en accidente de tránsito y el fiscal Roggero ordenó la detención del conductor.