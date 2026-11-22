Desde el lunes comenzaron a regir las nuevas tarifas de energía. A partir de la quita de subsidios de la Nación, Secheep implementó

La luz cuesta un 83% más en el Chaco

TRES ISLETAS: FUERTES CONTROLES DE PRECIOS Y POR COBRO INDEBIDO DE TARJETA ALIMENTAR

El Área de Comercio Municipal, en resguardo de los consumidores locales por cobros indebidos en la Tarjeta AlimentAR, y que se cumpla con