UNA CÁRCEL, UNA ESCUELA Y HASTA UNA CANCHA DE AVIACIÓN EN EL PARAJE LAS MORAS
📖 «La carcel y la escuela» Historia viva en Las Moras a unos 30 o 35 kilómetros de Castelli.
Hace unos 20 años atrás, quizas mas, quizas menos, en el paraje Las Moras, funcionaba una cárcel 🏚️ que albergaba a algunos presos, quienes realizaban distintos trabajos bajo el control de los guardiacárceles. Allí producían carbón y leña, actividades que formaban parte de la rutina diaria.
Una historia que se cuenta y no muchos conocen. También se decía que, en las cercanías, funcionaba una escuela 🏫 donde estudiaban niños de la zona y hasta una cancha de Aviación donde aterrizaron avionetas con víveres.
En una recorrida reciente, guiado por un maestro que había trabajado allí, llegué finalmente al lugar. Hoy ya no funciona y lo único que queda son las ruinas de lo que en su momento fue una penitenciaría y una escuela rural.
🌵 La naturaleza, con sus breas florecidas, tunas y cactus, fue recuperando ese espacio que alguna vez estuvo habitado por convictos y lugareños. La cárcel ya no existe, y en su lugar permanecen los vestigios de un tiempo marcado por la dureza.
Seguramente la rudeza de las tareas, la crudeza del clima y lo inhóspito del lugar fueron el escenario en el que los internos debieron cumplir su condena. Un tiempo difícil que debía dejarlos preparados para reinsertarse en la sociedad con una lección de vida aprendida.
📷 Estas imágenes son hoy un documento vivo de la memoria colectiva, donde pasado y presente se encuentran en silencio entre las ruinas.
Seguramente habrá más de una historia o anécdota que pueda dar forma a este relato y que enriquecerá lo que muchos ya sabemos
Nota y fotos Gentileza de Claudio Pato Ibarra