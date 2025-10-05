URGENTE: RENUNCIÓ JOSÉ LUÍS ESPERT
5 octubre, 2025
El diputado libertario José Luis Espert presentó su renuncia tras el escándalo narco que sacude al oficialismo. Según documentos de la Corte de Texas, el “narco diputado” está involucrado en «una coima de 200 mil dólares», y fuentes judiciales anticipan que “hay más sobornos por revelarse en las próximas horas”.
Ni siquiera «Javier Milei pudo salvar a su amigo, hundido en un mar de acusaciones que exponen la corrupción, el lavado y los vínculos del gobierno con el narcotráfico».
“El escándalo de Espert es el golpe más duro para el discurso anticasta de Milei”, reconocen incluso dentro de La Libertad Avanza.